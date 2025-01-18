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用路人注意！台中新4處科技執法 1個月猛開1900張罰單
台中市中西區去年底再啟用4處科技執法，取締闖紅燈、不依標線及標誌行駛，短短1個多月就開出1900件罰單，4處中又以台灣大道、五權路口1407件最多，警方分析常見違規右轉、跨越雙白線違規，請用路人遵守規定，以免遭開單受罰。
台中市警局第一分局指出，去年12月1日啟用4處科技執法，包括自由路與林森路口、台灣大道與五權路口、台灣大道與民權路口，及公益路與東興路口等，針對闖紅燈，及不依標誌、標線、號誌指示行駛，還有不停讓行人等違規取締。
警方統計，4處科技執法啟用至今1個多月，已經開出高達1900件罰單，其中又以台灣大道、五權路口有1407件最多。
警方分析，這4處科技執法取締的違規項目，最多是駕駛人不依標誌、標線、號誌指示行駛，常見違規類型為在禁止右轉處轉彎、跨越雙白線以及在多車道左轉彎，不先駛入內側車道等，違規轉彎或變換車道都易容易肇事。
警方也發現，台灣大道、三民路口的科技執法設備，自去年7月1日啟用至今超過半年，共發生19件交通事故，與去年同期相比減少10件，下降達35%，顯見科技執法對於用路人遵守交通規則有成效。
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