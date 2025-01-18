新北安心簡訊4.0智能視訊報案系統 秒帶119到救災救護現場

新北市消防局今天舉行安心簡訊4.0智能視訊報案系統發表會，可透過手機網路連線與報案人視訊，藉由影像呈現搭配口述資訊，讓119執勤人員能更瞭解案情及線上指導，強化現場資訊完整性，精準派遣提升救災人員救援效率。

新北市消防局今天上午在總局救災救護指揮中心舉辦全國首創安心簡訊4.0智能視訊報案系統發表會，消防局長陳崇岳表示，安心簡訊從3.0版升級到4.0版，民眾以智能手機打119報案後，119會透過簡訊發送網路連結，民眾掛斷報案電話，依簡訊網路連結，即可與119執勤人員視訊。

陳崇岳說，安心簡訊4.0智能視訊報案系統導入電子化、資訊化、雲端假自動化設定，第一時間與報案者或待救者進行視訊，傳遞現場環境、火場及患者狀況等資訊給119報案中心執勤人員，同時自動定位、即時更新位置，也可以文字對話，藉影像呈現搭配口述資訊，更能瞭解案情及線上指導。

消防局指出，自2014年起發送安心簡訊迄今，已發送逾95萬封簡訊，2024年到院前心肺功能停止的OHCA(到院前心肺功能停止)患者康復出院率達11.68%，自2010年起至2024年止，累計成功救回康復出院2647人，且近2年線上避難引導受困獲救46人。

新北市長侯友宜表示，市府重視生命價值，為讓市民感受到溫暖，市政服務須不斷創新，消防局能夠對災害現場驚慌的民眾給予同理心，透過創新的科技智能，讓優質消防服務邁入新里程碑，市民安全更上一層樓，他感謝消防人員站在第一線，扮演守護者的角色，24小時全年無休、日夜守護市民朋友們生命財產，也趁農曆年節前夕向全體警、義消人員表達最深感謝，也跟市民朋友拜個早年，祝福大家身體健康、蛇福泰吉。