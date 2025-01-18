影／高雄19歲男大生夜騎黃牌重機 遭轉彎車撞上...車毀骨盆裂
19歲沈姓男大生昨深夜11時25分許騎乘Yamaha黃牌大重機行經高市五福三路，遭蔡姓男子駕駛的轉彎轎車當場撞及，巨大衝撞下，沈男噴飛落地，骨盆骨裂、手腳擦挫傷，重機車頭毀損、零件散落一地，所幸送醫治療無生命危險。
新興警分局調查，沈姓男大生昨深夜11時25分許騎乘YAMAHA YZF-R3 Monster Energy市價約20萬元的黃牌大重機沿前金區五福三路向西直行，遭對向左轉由蔡姓男子（22歲）的轎車撞上，由於雙方車速不慢，兩車撞擊後，沈男噴飛重摔落地，重機車頭嚴重毀損，零件散落一地。
警消獲報趕抵現場處理，先實施交通管制，救護員檢視沈男傷勢，他意識清楚，先將他緊急送醫，因骨盆有骨裂現象、手腳多處擦挫傷，須住院治療，所幸無生命危險。
警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；初步研判蔡男轉彎車未禮讓沈男的直行重機車釀這起意外事故，先依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，處以蔡男600元到1 800元罰款；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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