陳國華原諒肇逃騎士原因曝 不求償盼對方捐款做公益
知名音樂製作人陳國華的國中二年級兒子16日遭機車撞飛，騎士涉嫌肇事逃逸、昨天到案。陳國華今天上午透過「Ivy與國華的生活分享」臉書粉專向大眾道謝，他並表示，肇事者深感懊悔、願意承擔一切責任，決定不求償醫藥費，但希望對方捐款給公益團體。
陳國華昨天凌晨在臉書發文表示，他的兒子16日搭公車下車，遭後方竄出的摩托車撞飛，對方涉嫌肇事逃逸，「請問你肇事逃逸你能心安嗎？」新北市警方昨天連繫上涉嫌肇事逃逸的蘇姓騎士。
陳國華今天上午再度在臉書發文，向大眾道謝，感謝網友熱心轉分享並提供意見，尤其感謝與他兒子搭同一班公車下車的女士第一時間報警，還有感謝警方最快的速度破案。他與肇事者懇談過，對方深感懊悔，也願意承擔一切責任，並願意對傷者來做補償，請求他們原諒，態度也十分誠懇。
他與妻子及兒子討論後，考量肇事者的實際情況，「決定不會對他做醫藥費以及任何的求償」，陳國華說，但希望對方捐款給公益團體幫助他人，當作此次事件的收尾。「不過肇事逃逸的公訴責任，他則需自己面對，祝願他受的傷能早日痊癒，並允諾給予他相關的藥物治療，讓此事圓滿」。
陳國華表示，這件事發生後，全家人心力交瘁，夫妻兩人幾乎沒有闔眼，一方面要處理法律責任，一方面擔心孩子的傷勢實在疲累。目前他的兒子除了飽受驚嚇，傷勢都在控制之內，一段時間後應能康復，感謝各界關注。「我們在次事件看到了人間的愛，在當中也習得了養份，深知愛才是解決問題之道，我們也以此為戒，行天下路要如履薄冰，切勿粗心大意共勉之，再次感謝各方的愛！感恩再感恩、感謝再感謝」。
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