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男領養貓虐死 動保處報警告發

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

中市傳出李姓男子大量領養貓咪並虐待，動保團體昨赴市府抗議，痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影
中市傳出李姓男子大量領養貓咪並虐待，動保團體昨赴市府抗議，痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影
台中市李姓男子先後領養12隻貓咪，卻傳出虐貓，動保團體與中市動保處會同調查，至少造成3死4傷1失蹤，還有貓咪遭磨牙、拔爪等酷刑。動保團體昨赴市府抗議，痛批失職。動保處表示，已將該飼主列為黑名單，並向警方告發虐待動物

動保團體表示，接獲虐貓通報後，緊急救出7隻貓咪，其中1隻骨折，李男虐待貓咪令人髮指，他在半個月在不同團體中，大量領養12隻貓咪，除造成死傷，有3隻遭磨牙、4隻遭拔爪，貓咪宛如遭酷刑虐待。

動保團體表示，動保處獲報後，未立即扣留貓咪，造成貓咪後續受害；目前對虐待動物量刑過輕，應該一罪一罰；對於認養黑名單把關要更嚴格，大量領養動物更要有預警機制。

中市農業局表示，去年底獲報有飼主虐貓致死，派員扣留貓隻屍體，由法獸醫解剖與檢傷，並先後留飼主的2隻幼貓，隔天得知李男仍飼養其他貓咪，到場稽查共有7隻貓咪，確認現場食物、飲水無虞，暫安置在原屋內。

農業局表示，調查發現該飼主共領養14隻貓咪，有部分貓咪受傷、遺失、罹病死亡，現已搜集事證，並請飼主陳述意見，將函送警察單位，調查是否有故意致動物重傷或死亡。

動保處指出，被列入禁止飼養黑名單，將登錄於寵物登記管理資訊網，資訊全國共用，目前黑名單有1.16萬筆，被列入者辦理寵物登記時，系統會警示無法辦理。

動保團體 虐待動物 貓咪

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