孕婦急產遇胎兒臍帶繞頸 勇消靠訓練順利接生

上個月，1名孕婦於家中突感劇烈陣痛，桃園市消防局復旦分隊接獲通報，緊急出勤送醫，不過過程中發現孕婦羊水流出，且疑似臍帶繞頸的突發情況，立即協助接生1名健康的女嬰，近日至分隊表達感謝，而這一份滿溢著喜悅與感恩的祝福，也為消防隊注入了更多溫暖與成就感。

一個多月前，消防局救災救護指揮中心接獲報案，1名孕婦於家中突感劇烈陣痛，復旦分隊接報後，緊急出勤，立即由當日救護人員黃啟倫、楊錦庚、彭弘鎰及葉國玄前往協助，抵達現場後，楊員、彭員及葉員於1樓與家屬了解狀況並準備救護器材的同時，黃員因聽到4樓傳來產婦陣痛難忍的叫聲，則第一時間迅速上樓查看產婦情況。

經黃員初步檢查，判斷產婦胎頭尚未露出，暫無需緊急接生；然而，短短數分鐘內，準備搬運時，謹慎的黃員再次檢查，發現孕婦羊水流出，判斷即將臨盆，黃員在有限的空間內冷靜應對，迅速處理疑似臍帶繞頸的突發情況，並成功接生1名健康的女嬰。

隨後，黃員在救護車上也全程照顧母女，並將她們平安送至醫院，黃員表示，很慶幸平時有用心聽學長姐的經驗分享並認真在隊訓練，讓他在關鍵時刻能冷靜應對，聽到母女均安是他在新年前收到最開心的禮物。