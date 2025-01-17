影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

國內知名音樂製作人陳國華今凌晨在臉書發文表示，就讀國二的兒子昨天搭公車下車，突遭後方竄出的摩托車撞飛，對方竟還肇事逃逸，他在社群平台上留言，「請問你肇事逃逸你能心安嗎？」並發文要肇事者出來面對。新北市警方表示，已連繫上涉嫌肇事逃逸的蘇姓騎士，他坦承肇事，也願意儘速前往派出所到案說明，面對一切後果。

「我是陳國華，這位被撞飛的國二生是我的兒子，如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑絕不寬貸⋯！請你懸崖勒馬，不要做泯滅良心之事，請問你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？給你一次機會挽救自己，切莫造成一輩子的傷害！陳國華啟」。

新北市汐止警分局社后派出所副所長林奇宏表示，昨晚7時30分獲報，在汐止區康寧街一處公車站前發生交通事故，員警到場了解，發現陳姓國二學生於公車到站下車時，遭右後方直行機車發生碰撞，當場摔倒在地，但肇事機車騎士未留在現場直接離開，員警確認學生傷勢後，因陳姓學生當場表示暫不追究，處理員警便先行抄登當事人資料、告知其相關權利並留下聯絡資料。

警方表示，經調閱監視器畫面，今天已連繫上涉嫌騎士撞人肇事的38歲蘇姓機車騎士，蘇男向警方表示，昨天事發後確實是有下車關心，因經營手機行，要趕著送貨才會沒有留下聯繫方式就先行離開，他也表示，會找時間儘速到派出所說明。警方指出，待蘇男到案說明後，全案會依交通事故處理程序辦理。