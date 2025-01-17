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行車糾紛竟下車持棍棒辣椒水攻擊 台中2男遭送辦

中央社／ 台中17日電

許姓男子今天開車載廖男行經台中北區文心路四段時發生行車糾紛，追撞謝男駕駛的自小客車，許男和廖男竟下車持棒球棍、辣椒水攻擊謝男後逃逸，警方逮捕2人依法送辦。

台中市警局第二分局表示，中午12時獲報，北區文心路四段某便利商店前，發生1件因行車糾紛引發的暴力事件，警方派遣員警到場處理。

警方調查，被害人34歲謝男駕駛自小客車行駛於文心路路上，與20歲許男駕駛載有25歲廖男的自小客車，因變換車道問題發生行車糾紛。

許男以車輛追撞謝男駕駛的自小客車車尾後，雙方將車輛停放於路旁，許男下車持棒球棍毆打謝男，廖男則使用辣椒水噴灑被害人，造成謝男身體多處受傷，2人犯案後逃逸，謝男由員警及救護車送至醫院治療。

警方循線將涉案的2人逮捕到案，他們均表示因情緒失控而引發衝突。全案將依傷害、毀損罪、恐嚇等罪嫌，將許男和廖男移送台中地檢署偵辦。

失控 被害人 辣椒水

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