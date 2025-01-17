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金門陽明湖火災延燒3千平方公尺 原來是竊賊燒電纜線惹禍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮陽明湖在上月24日晚間驚傳大規模火災，燒毀超過3000平方公尺的林地，火勢在強勁東北風助長下迅速蔓延，消防隊奮戰3.5小時成功撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。但金門警方初步勘查，發現起火原因不單純，疑有人為縱火，經調查鎖定兩名嫌疑人，已移送金門地檢署偵辦，經法院裁定預防性羈押。

金門警方在案發後，立即成立專案小組，經現場勘察採證及調閱監視器畫面，警方鎖定莊姓及薛姓男子涉有重嫌，並於近日持搜索票展開行動，查扣犯案工具包括電纜剪、削皮器具及二級毒品安非他命等證物。調查顯示，2名嫌疑人染有毒癮，不思悔改，竟多次於深夜駕車前往花崗石醫院、已棄廢珠山飯店等地竊取電纜線，再將竊得電纜線載至無人處所焚燒變賣。

案發當晚，莊、薛兩人將竊得的電纜線載至陽明湖畔空地焚燒，以為人煙稀少，不會有人注意，未料因風勢過大引發林地大火，險些波及周邊民宅與農田。警方表示，2嫌過去便多次涉案，行徑猖狂，此次火災引發社會廣泛關注，已將2人依違反《刑法》公共危險罪及竊盜罪移送金門地檢署偵辦，並經法院裁定預防性羈押。

年關將近，金湖分局將加強重要節日期間金融機構及財務匯集場所巡邏、守望，並呼籲民眾在外如發現不法可疑之情事，請立即向警察機關報案反應，警方針對危害秩序之不法之徒，將積極查處，以維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

金門警方在案發後，立即成立專案小組，經現場勘察採證及調閱監視器畫面，警方鎖定莊姓及薛姓男子涉有重嫌，並於近日持搜索票查扣犯案工具包括電纜剪、削皮器具及二級毒品安非他命等證物。圖／警方提供
金門警方在案發後，立即成立專案小組，經現場勘察採證及調閱監視器畫面，警方鎖定莊姓及薛姓男子涉有重嫌，並於近日持搜索票查扣犯案工具包括電纜剪、削皮器具及二級毒品安非他命等證物。圖／警方提供
金門縣金湖鎮陽明湖在上月24日晚間驚傳大規模火災，燒毀超過3000平方公尺的林地，經金門警方進一步調查，發現竟然是有人焚燒電纜線以致引發火災。圖／金門縣消防局提供
金門縣金湖鎮陽明湖在上月24日晚間驚傳大規模火災，燒毀超過3000平方公尺的林地，經金門警方進一步調查，發現竟然是有人焚燒電纜線以致引發火災。圖／金門縣消防局提供

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