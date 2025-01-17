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轎車後保桿被撞壞翹起 為省拖吊費上國道遭盤查吃紅單

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號苗栗路段今天中午時分，一輛車尾保桿毀損的自小轎車行駛路肩一路往北，國道員警方獲報前往攔查，駕駛陳姓男子酒測值為0，自稱後保桿毀損是因日前在平面道路發生交通事故所致，隨後依道路交通管理處罰條例製單舉發。

據了解，這起交通違規案件一開始是用路人發現通報119趕往查看，救護車擔心出意外，在後尾隨示意駕駛停車，沒想到對方不但不停還一度超車、逼車，救護人員見狀只能無奈離去。

由於該車慢速行駛於外側路肩，國道警方在國道3號北向153公里處攔獲盤查時，37歲陳男向警方表示，因為在平面車道發生事故，為了想要省拖吊費，才會從苑裡上國道，要把車輛開到造橋的修理廠。至於是否涉及危險駕駛，國道警方仍調查中。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

由於該車後保桿明顯損壞沿外側路肩慢速一路往北行駛，用路人發現報案，國道警方在國道3號北向153公里處攔獲盤查。圖／警方提供
由於該車後保桿明顯損壞沿外側路肩慢速一路往北行駛，用路人發現報案，國道警方在國道3號北向153公里處攔獲盤查。圖／警方提供

交通事故 國道

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