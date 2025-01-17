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影／「3條通男」一聽臨檢急跳樓 左腳踝骨折坐推車歸案

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

涉及3起詐騙案遭通緝的石姓男子，昨晚投宿桃園市桃園區某汽車旅館，沒想到遇上桃園警分局擴大臨檢，警員與服務員一一敲門查驗證件，石男嚇得趕緊跳樓企圖逃逸，不過左腳踝骨折走不了，只得坐著推車到警局，警詢後依法押解歸案。

桃園分局表示，埔子派出所警員劉秉和及林奕儒昨天晚間10時50分，依照分局規畫的臨檢勤務，前往轄內大興西路某汽車旅館執行勤務，並會同旅館服務人員到入住的房號敲門查察，但某號房住客經旅館員工多次敲門均未回應。正當員警站在外面觀察四周時，突然屋後傳來重物墜落聲響，員警立即前往察看，發現有名男子光腳往外走跳，當下衝上前將他攔住。

經查發現31歲石姓男子目前正因3件詐欺案分別被發布通緝，他為了躲避查緝，只得從3樓高的房間窗戶往外跳，左腳踝當場骨折痛到站不住，忍著疼痛想逃仍被逮獲，正因腳傷痛到無法走，員警借來推車當輪椅推回警所，全案依法解送歸案。

桃園分局埔子所警員劉秉和及林奕儒昨深夜到轄內汽車旅館臨檢，石姓男子擔心通緝身分被查到，趕緊從三樓高跳下，左腳踝骨折痛到走不了，最後只得坐著推車上警局。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局埔子所警員劉秉和及林奕儒昨深夜到轄內汽車旅館臨檢，石姓男子擔心通緝身分被查到，趕緊從三樓高跳下，左腳踝骨折痛到走不了，最後只得坐著推車上警局。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局埔子所警員劉秉和及林奕儒昨深夜到轄內汽車旅館臨檢，石姓男子（右）擔心通緝身分被查到，趕緊從三樓高跳下，左腳踝骨折痛到走不了。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局埔子所警員劉秉和及林奕儒昨深夜到轄內汽車旅館臨檢，石姓男子（右）擔心通緝身分被查到，趕緊從三樓高跳下，左腳踝骨折痛到走不了。記者陳恩惠／翻攝

桃園 臨檢 通緝

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