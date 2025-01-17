影／所長遭毒駕女撞擊殉職 警政署慰問遺孀幼女致贈春節問金

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫去年攔查持毒女遭撞殉職，警政署長張榮興今天由新北市警局長廖訓誠及土城警分局長陳建龍等人陪同，於農曆春節前夕致贈追晉2線3星組長劉員遺眷及親屬春節慰問金。

警政署長張榮興感念土城警分局劉故組長宗鑫去年認真執勤守護社會治安不幸殉職，今天下午由新北市警局廖訓誠局長及土城警分局長陳建龍陪同，於農曆春節前夕，邀請已故劉員的吳姓妻子及5歲、2歲幼女，還有劉員雙親至土城警分局，對劉員守護民眾英勇殉職義行表達敬意與關懷之意。

署長張榮興於閒聊中得知劉員老家在台北市北投區，其妻娘家則在北市萬華區，聊起北投及萬華過往迄今的都市變化，也關心已上幼兒園的長女近況，劉員妻子因仍繼續從事房仲業，每到周五，2名幼女便由公婆接回北投同住至周日，才由媽媽帶返萬華住處，共同分擔照顧之責。

張榮興表示，警察就像一個大家庭，警政署是基層所有警察最強的後盾，會竭盡所能給予基層警察照顧與協助，劉員家屬也感謝署長及社會各界不斷的關懷與照顧，劉員5歲長女趁大人閒聊空檔，安靜在一旁以彩色筆畫出一幅與母親在一起的圖畫，場面備感溫馨。