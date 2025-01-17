拆違建鬧雙包！包商妨礙公務上銬抬離 安泰醫院說話了
屏東縣政府今日上午前往東港安泰醫院要拆除D棟大樓違建時，醫院陳姓包商不願撤離，遭警方依涉嫌妨礙公務將其上銬，抬離現場。安泰醫院表示，此為承包商的行事，安泰醫院無法代為回應；安泰醫院榮譽院長蘇清泉也說，這是廠商間的事，院方不介入。
蘇清泉表示，院方一開始是希望自行發包拆除，不知道縣府已招標，10月初就與包商簽約要拆除動力中心與D棟違建，正好與縣府要強制拆除的地方相同。包商也已經拆了部分，後來縣府進來要強制拆除，才會要他們離開。
另外對於縣府要求安泰拆除，安泰卻不拆的說法，蘇清泉說，這種說法並不公平，院方一開始就行文地檢署要自行拆除，但地檢署說偵查還沒結果所以不能動；第二次發文地檢署說可以拆了，院方馬上積極進行，結果那時縣府也說要來拆了。他強調，院方全力配合縣府，也非常低調。
他說，今天發生包商被抬走之事，他在立法院並不知情。包商也是要養家糊口，看他們要怎麼協調，這是廠商跟廠商之間的事，院方不介入。現兩造已有談有溝通了，看怎麼切帳。希望和諧、圓滿就好。
屏東縣城鄉處回應，縣府從查報違建到10月9日通知補照、12月2日發出拆除通知，一直到今年1月3日張貼拆除公告，已過了一段時間，目前依法不能緩拆，即便業主要自行拆除，也必須提出完整的拆除計畫，由縣府認定可行。否則一旦業主以拖待變，期間若又發生公安事件，誰能承擔？也損及公權力失去公平原則。
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