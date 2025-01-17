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影／又是導航惹禍！高雄夫妻開車寶來賞梅 依指引迷途車陷駁坎

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，因路況不熟，開導航指引，結果資訊錯誤，蔡男將車開至崎嶇的聯外道路迷路，車輪還不慎滑落路邊駁坎卡住，連報警都無法說出確切地點，所幸警方聯絡在地里民找到人，後以四輪驅動車協助脫困。

六龜警分局指出，家住高雄市左營區的58歲蔡姓男子，因嚮往寶來梅花季的美景，昨天偕同妻子到寶來賞梅，兩人開車到當地後，因路況不熟，開啟導航指引。

當時導航指引錯誤方向，導致蔡男將車開到聯外道路，因道路起伏崎嶇，蔡男不熟悉路況，造成車輛輪胎不慎滑落路邊駁坎，無法脫困，蔡男和妻子見天色逐漸昏暗，深怕人身會有安危，緊急向警方尋求協助。

由於山區無明顯地標可供確認，蔡男報警時，連所在地在哪裡都說不清，所幸寶來派出所所長王隆安安撫情緒，先請蔡透過地形描述周圍狀況，確認大約位置後，聯繫在地里民，和警員陳學英一起前往事故現場。

警方和里民最後以四輪驅動貨車及絞盤將蔡男的座車拖回至平坦路面，於傍晚5時6分許，成功協助蔡男和妻子脫困，兩人身體未受傷，僅虛驚一場。

六龜分局表示，山區道路多屬崎嶇山路，且產業道路分支甚多，遊客應事先查詢或詢問詳細路線，切勿完全依賴導航，以免迷路受困。若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方提供協助。

蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝
蔡姓男子昨駕車和妻子到高市六龜寶來賞梅，開導航指引，在聯外道路迷路，車輪滑落駁坎卡住，所幸警方聯絡在地里民，以四輪驅動車協助脫困。記者石秀華／翻攝

六龜 妻子 導航

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