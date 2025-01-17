影／台南外籍男疑與妻吵架酒後失控 高樓拋擲雜物...警車也遭殃

「哇靠，砸到警車了」今日凌晨12點多，台南北區北園街上民眾目擊附近高樓住戶竟不斷往地面拋擲雜物，甚至砸到停在馬路上警車，令人怵目驚心，台南市五分局員警到場查處，發現是名外籍男子飲酒後情緒失控，隨即進屋內對他執行保護管束後，將他送醫診治，上車時還不斷哭泣。

第五分局副分局長陳柏宇說，分局接獲報案，北園街大樓住戶從高樓拋擲物品。員警迅速到場管制周邊，經查係一名外籍男子飲酒後情緒失控，從住處拋擲雜物至馬路，未致人車受損。員警隨即進入屋內，對他執行保護管束。最後仍依公共危險、社會秩序維護法及廢棄物清理法罪嫌究辦。

據調查，該名外籍男子飲酒後疑夫妻吵架，情緒失控所致。附近鄰居目擊後PO文指，不知道誰吵架亂砸東西到樓下，還以為是車禍，結果慢慢經過時，他的車子還「碰」一聲…連警車都被砸。

附近便利超商店員說，對方是常客，他今天喝醉了，稍早才到店裡買東西。

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