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花蓮2國中生月台玩鬧 寶特瓶掉落竟跳下鐵軌撿拾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台鐵花蓮吉安車站昨天下午有2名國中生要搭車回家，玩鬧踢寶特瓶，不慎踢落掉落軌道，學生竟跳下月台撿起，被其他等車民眾目擊拍下貼到網路上。鐵路警察局花蓮分局表示，已通知學校查證身分，將請學生到案說明。校方表示，已通知家長，2名學生都很後悔做出危險動作。

根據網友影片，昨天下午4時45分左右，2名國中生在吉安車站第二月台等車，其中一名學生竟跳到軌道，撿起掉落的寶特瓶後爬上月台，旁邊的民眾見狀嚇一跳，叫學生別再玩鬧，「這樣很危險」。

對此校方表示，2名國中生就讀一年級，都住在壽豐鄉每天通勤搭車上學，脫序的行為是不對的，已在第一時間通知家長，同學也知道自己犯錯，感到很後悔，學校也將加強相關教育宣導、輔導。

鐵路警察局花蓮分局今天表示，經調閱監視器畫面及查證後，該名行為人是花蓮某國中學生，警方通知校方查證行為人身分，也會請該生到案說明，車站方面也將針對學生通勤重點時段加強編排巡邏勤務，避免類似情況發生。

警方呼籲，旅客於月台等候列車時，請停等於月台黃色警戒線後方，勿於月他上嬉戲、追逐，如有物品不慎掉落，請勿跳下軌道，應通知站務人員協助處理，乘車時遵守秩序，勿以身試法。

台鐵花蓮吉安車站昨天下午有2名國中生要搭車回家，玩鬧踢寶特瓶，不慎踢落掉落軌道，學生竟跳下月台撿起。圖／翻攝網路
台鐵花蓮吉安車站昨天下午有2名國中生要搭車回家，玩鬧踢寶特瓶，不慎踢落掉落軌道，學生竟跳下月台撿起。圖／翻攝網路

吉安 國中生 花蓮

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