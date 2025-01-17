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出身警察世家 高市警局公關主任出爐

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局高階警官警官異動後，原公關室主任王春生調任湖內警分局長，今天市警局發布，由督察郝心誠代理公關室主任。郝心誠出自警察世家，2代5人曾都在高雄市警局服務。

高雄市警察局長林炎田昨天便透露，會找較年輕的人選擔任公關室主任，除了原有刑事才能，也能自公關室磨練與議會、媒體的公關能力，將來外放後對警政執行才能更得心應手。

郝心誠曾在高雄市警局保安大隊特勤中隊擔任分隊長，後外派當鼓山警分局旗津、龍華2派出所長，升組長後考上分局長班，2018年外調金門縣金城分局長，先後調任雲林縣警虎尾分局長、花蓮縣警花蓮分局長，升任嘉義市、屏東縣警主任秘書，去年10月回高雄市擔任3線1星督察。

郝心誠與父親、哥哥、姊姊與姊夫等5人，曾同時在高雄市警局服務。父親郝益民2013年自前鎮警分局交通組長退休，服警期間也是警方公關人才。

郝心誠在擔任特勤中隊分隊長期間，2006年5月10日高雄警方在麗尊酒店，查捕槍擊通緝犯黃國元，曾率特勤員警衝鋒陷陣，與持M16A1步槍的黃國元五度駁火；這場槍戰造成刑大員警吳永彬、黃博敏中彈，後來黃棄械投降。吳永彬現為高雄市警岡山分局偵查隊長，黃博敏去年退休。

郝心誠（右）去年調高雄市警局督察，接受局長林炎田授階。圖／警方提供
郝心誠（右）去年調高雄市警局督察，接受局長林炎田授階。圖／警方提供

主任 花蓮 高雄市

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