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國中生跳下鐵軌撿罐子嬉戲 鐵警通知學生到案說明

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮某國中學生昨天在吉安車站月台候車，2名學生在月台踢飲料罐嬉戲，還跳下鐵軌，被候車民眾拍下影片，在網路引起討論。鐵路警察局花蓮分局已通知學校，將請學生到案說明。

影片中，約5、6名相同校服的學生在月台邊等車，其中幾人互踢飲料罐嬉戲，其中1男學生突然跳下鐵軌，撿起掉落的飲料罐後爬回月台，在月台上繼續踩罐子，旁邊民眾勸導制止。

學生危險嬉戲過程被拍下貼上網路社群，引起討論。校方今天指出，昨天收到民眾影片告知，確認是吉安站通勤至壽豐站的學生，第一時間已通知家長，學生也知道犯錯，會加強交通安全宣導，該有懲處都有處理。

鐵路警察局花蓮分局今天指出，經調閱監視器畫面及查證，確認該名學生是花蓮某國中學生，將通知校方查證身分後，通知到案說明。

影片 花蓮

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