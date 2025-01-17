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南投中興新村天然氣外泄釀火警 管線疑遭人為破壞

中央社／ 南投縣17日電

南投中興新村一戶宿舍後方今天突然起火，火勢從破裂的天然氣管線持續冒出，消防員拉水線降溫，由天然氣公司切斷供氣，火勢才熄滅；因管線有破壞跡象，火警疑有人為因素。

南投市光榮南路四街中興新村宿舍後方上午起火冒煙，當地光榮里長鄭深二巡視社區發現趕緊滅火，但火勢源源不絕「冒出來」且飄散瓦斯味，便通報南投縣消防局，消防員到場拉水線防護及降溫，待欣林天然氣公司人員到場切斷、阻絕供氣，火勢才熄滅。

南投縣消防局第一大隊長林易慶表示，現場為天然氣外泄，由於起火處無開關，天然氣公司人員在起火處上游約20公尺鋸斷管線，下游管線殘存氣體燃燒完畢後，火勢自然熄滅；瓦斯外泄火警不建議直接撲滅，以利尋找外泄處，因此，人員到場先灑水降溫控制火勢。

宿舍住戶徐姓婦人說，她晚上不敢住這裡，白天會來整理環境，最近清理宿舍後將歸還國家發展委員會，因此已停用天然氣；此處長期會有不明人士闖入，甚至近期發現宿舍後方有燒東西痕跡，懷疑有人闖入，她今天有事未到宿舍，里長巡視社區發現起火便通知她。

鄭深二表示，會有不明人士闖入中興新村宿舍區，試圖偷竊有價物品變賣，因此他早、晚都會巡視，不排除火警有人為因素；天然氣公司人員說，管線外泄處有人為破壞跡象，且就算管線破裂導致氣體外泄也不會起火，不排除人為點燃或亂丟菸蒂引起。

中興新村 南投縣 宿舍

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