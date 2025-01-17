外籍車手提款卡塞屁股躲查緝打員警 嘉市網紅受騙...教破解詐騙方法

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀宣導防詐，柯女說，她照片被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙，曾有被害人因此損失百萬元。

第二警分局後湖派出所員警日前執行防詐勤務，在市區提領熱點ATM發現1名年輕男子提領過程四處張望，形跡可疑，盤查男子是馬來西亞籍身上帶大量現金，面對盤問，支吾其詞，表示以觀光簽證入境，無法交代現金來源，警方要求出示提領卡片及單據，不願提供，男子將提款卡塞屁股，意圖刪除通訊資料，攻擊員警致手部挫傷，還在路旁大喊救命。

警方調查，外籍車手在馬國債務纏身，透過臉書找到工作來台，豈料，工作是提領詐騙集團犯罪所得，淪為詐騙車手，警方將外籍車手依詐欺及妨害公務等非法辦，檢方聲押禁見。

網紅柯莉絲汀說，她的照片被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙，曾有被害人因此損失百萬元，詐騙集團利用俊男美女照片吸引被害人關注，藉機提供高獲利投資管道，邀請被害人投資，投入資金再也無法聯繫對方，網路交友只要提及賺錢機會、投資都是詐騙話術，千萬不要輕易相信。

警局長沈炳信呼籲，詐騙手法層出不窮，請市民牢記防詐五不：「不接」陌生來電、「不點」未知連結、「不聽」投資明牌、「不給」個人資料、「不怕」莫名威脅」，人人都有防詐意識，才是最好的預防策略。