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外籍車手提款卡塞屁股躲查緝打員警 嘉市網紅受騙...教破解詐騙方法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀宣導防詐，柯女說，她照片被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙，曾有被害人因此損失百萬元。

第二警分局後湖派出所員警日前執行防詐勤務，在市區提領熱點ATM發現1名年輕男子提領過程四處張望，形跡可疑，盤查男子是馬來西亞籍身上帶大量現金，面對盤問，支吾其詞，表示以觀光簽證入境，無法交代現金來源，警方要求出示提領卡片及單據，不願提供，男子將提款卡塞屁股，意圖刪除通訊資料，攻擊員警致手部挫傷，還在路旁大喊救命。

警方調查，外籍車手在馬國債務纏身，透過臉書找到工作來台，豈料，工作是提領詐騙集團犯罪所得，淪為詐騙車手，警方將外籍車手依詐欺及妨害公務等非法辦，檢方聲押禁見。

網紅柯莉絲汀說，她的照片被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙，曾有被害人因此損失百萬元，詐騙集團利用俊男美女照片吸引被害人關注，藉機提供高獲利投資管道，邀請被害人投資，投入資金再也無法聯繫對方，網路交友只要提及賺錢機會、投資都是詐騙話術，千萬不要輕易相信。

警局長沈炳信呼籲，詐騙手法層出不窮，請市民牢記防詐五不：「不接」陌生來電、「不點」未知連結、「不聽」投資明牌、「不給」個人資料、「不怕」莫名威脅」，人人都有防詐意識，才是最好的預防策略。

警局說，去年12月受理詐欺案202件、較11月減少17件，財損1億4605萬元、較11月增加4618萬元，受理最多「假投資詐騙」、其次「假網拍詐騙」，財損金額「假投資」最多、其次「假冒公務員詐騙」。去年12月受理財損達千萬元以上案件2件、總金額約6千萬餘元，占12 月總財損4成，為財損金額增加主要原因。

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。記者魯永明／翻攝
嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。記者魯永明／翻攝
嘉市警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀宣導防詐。記者魯永明／攝影
嘉市警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀宣導防詐。記者魯永明／攝影
嘉市警察局長沈炳信（右）上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀（左）宣導防詐。記者魯永明／攝影
嘉市警察局長沈炳信（右）上午率刑大隊員，並請女網紅柯莉絲汀（左）宣導防詐。記者魯永明／攝影
嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。記者魯永明／翻攝
嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。記者魯永明／翻攝

詐騙集團 車手 馬來西亞

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