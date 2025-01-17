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高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市消防局特種搜救大隊今舉行成立大會，預計納編130人，目前有40餘人，包括5隻搜救犬及義消特搜人員近200人；市長陳其邁指出，高市豪雨風災去年很頻繁，因應各項極端氣候的挑戰，有必要提升搜救量能，市府會全力支持搜救大隊。

高雄市消防局今天上午10時許成立特種搜救大隊成立大會，包括內政部次長馬士元、消防署副署長馮俊益、消防署特種搜救隊隊長陳義豐受邀觀禮，市長陳其邁和地方民代共襄盛舉。

陳其邁受訪指出，高市消防局去年剛通過內政部重度搜救認證，繼台北、新北和台南成立搜救大隊。陳其邁表示，由於各項極端氣候的挑戰，尤其豪雨風災去年也很頻繁，接下來要面對豪雨、風災，有必要提升搜救量能，市府會全力支持搜救大隊的成立，滿足中度及搜救量能，有餘力會支援其他縣市必要的協助。

成立大會上，陳其邁分別授旗給特搜大隊及義消總隊，隨後和民代及地方人士共同揭牌；現場特搜人員示範不易進入救災之處執行搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人，由搜救人員利用電動擔架將傷者送醫，精彩表現獲滿堂彩。

高市特種搜救大隊配置多功能機器人、遙控無人機、低軌衛星的衛星追蹤通訊裝置，潛水通訊裝備、遙控式動力救生圈，電動車專用滅火器系統及電動車救災水袋等設備，陳其邁參觀時，特地示範騎乘電動機械機車和搜救犬合影。

首任搜救大隊大隊長蘇裕銘指出，高雄市前年通過中型認證，去年通過消防署重型認證，主要差別在中型特搜大隊是在一個場地執行24小時不間斷作業，重型特搜大隊能在不同場地執行10天不同兩個場地搜救以及有搜救犬的能力。高雄是全國第三個縣市同時通過中、重型認證的特搜大隊，也是南台灣通過中型和重型的唯一搜救大隊。

蘇裕銘表示，高市特搜大隊正式編制有130人，未來有5個分隊，配置在高雄的東西南北中區，目前有40餘人，先成立楠梓和仁武，以及小港的特種第一和第二分隊，未來會針對山域和水域、車禍救助、重型救援和地震災害搶救，先執行專業的特蒐任務為主。

高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，特搜人員現場示範多功能機器人設備。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，特搜人員現場示範多功能機器人設備。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，市長陳其邁現場示範騎乘可在狹窄處載運救援裝備的電動機動機車。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，市長陳其邁現場示範騎乘可在狹窄處載運救援裝備的電動機動機車。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，圖為揭牌儀式。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，圖為揭牌儀式。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人，由搜救人員利用電動擔架將傷者送醫。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援，搜救犬成功嗅聞待救之人，由搜救人員利用電動擔架將傷者送醫。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，市長陳其邁授旗給特搜大隊隊長蘇裕銘。記者石秀華／攝影
高市消防局特搜大隊今成立，市長陳其邁授旗給特搜大隊隊長蘇裕銘。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援。記者石秀華／攝影
高市特搜大隊今成立，特搜人員示範不易進入救災之處的搜救任務，由搜救人員以繩索環抱搜救犬下降至空曠處，再由搜救犬進行受困者的救援。記者石秀華／攝影

搜救犬 陳其邁 電動

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