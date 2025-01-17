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影／去年大火釀9死！東港安泰拆違建醫院包商阻擋...遭上銬抬離法辦
東港安泰醫院去年大火釀9死，清查後發現醫院近半為違建，屏東縣政府14日起開始拆除D棟大樓及動力中心違建。今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離機具，經勸說後仍不從，最後警方依涉嫌妨礙公務將其上銬，抬離現場。
在縣府包商進行拆除前，安泰醫院也自行委託包商拆除，並持續在D棟大樓違建的6樓頂作業。今日縣府包商推進到該地點，要求院方包商撤離工作人員及機具，但遭陳姓包商拒絕，不肯離開並堅持繼續作業。
縣府城鄉處及東港警分局人員不斷勸說陳男，他卻堅持要安泰醫院「說終止才行」，並與縣府及警方人員不斷僵持。警方9時20分許依法宣告，陳男已妨礙縣府公務進行，限時在9時45分前離開。
陳男仍不肯離開，警方隨後進行強制驅離，他還坐在地上不肯配合，安泰醫院總院長蔡宗昌出面勸說，表示合約問題以後可以再處理，陳男仍執意不走，警方最後將他強制上銬，抬離現場。
縣府表示，14日起就不斷勸說陳姓包商，請他配合停止作業，但陳男堅持不肯，並在沒有安全圍籬狀況下，以怪手強力拆除D棟大樓違建頂樓，拆除過程中物品不斷從高處噴飛而下，差點波及一旁停放的車輛，險象環生。
縣府表示，縣府依法執行拆除安泰醫院違建，公權力不容挑戰，也請安泰醫院妥適處理與包商間的合約問題，不要影響拆除作業，保護民眾及病患安全。
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