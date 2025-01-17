快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／去年大火釀9死！東港安泰拆違建醫院包商阻擋...遭上銬抬離法辦

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

東港安泰醫院去年大火釀9死，清查後發現醫院近半為違建屏東縣政府14日起開始拆除D棟大樓及動力中心違建。今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離機具，經勸說後仍不從，最後警方依涉嫌妨礙公務將其上銬，抬離現場。

在縣府包商進行拆除前，安泰醫院也自行委託包商拆除，並持續在D棟大樓違建的6樓頂作業。今日縣府包商推進到該地點，要求院方包商撤離工作人員及機具，但遭陳姓包商拒絕，不肯離開並堅持繼續作業。

縣府城鄉處及東港警分局人員不斷勸說陳男，他卻堅持要安泰醫院「說終止才行」，並與縣府及警方人員不斷僵持。警方9時20分許依法宣告，陳男已妨礙縣府公務進行，限時在9時45分前離開。

陳男仍不肯離開，警方隨後進行強制驅離，他還坐在地上不肯配合，安泰醫院總院長蔡宗昌出面勸說，表示合約問題以後可以再處理，陳男仍執意不走，警方最後將他強制上銬，抬離現場。

縣府表示，14日起就不斷勸說陳姓包商，請他配合停止作業，但陳男堅持不肯，並在沒有安全圍籬狀況下，以怪手強力拆除D棟大樓違建頂樓，拆除過程中物品不斷從高處噴飛而下，差點波及一旁停放的車輛，險象環生。

縣府表示，縣府依法執行拆除安泰醫院違建，公權力不容挑戰，也請安泰醫院妥適處理與包商間的合約問題，不要影響拆除作業，保護民眾及病患安全。

今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒，警方依涉嫌妨礙公務將其上銬抬離現場。圖／縣府提供
今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒，警方依涉嫌妨礙公務將其上銬抬離現場。圖／縣府提供
今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒，坐在地上不肯離開。圖／縣府提供
今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒，坐在地上不肯離開。圖／縣府提供
安泰醫院自行委託包商，持續在D棟大樓違建的6樓頂作業拆除。圖／縣府提供
安泰醫院自行委託包商，持續在D棟大樓違建的6樓頂作業拆除。圖／縣府提供
今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒。圖／縣府提供
今日上午縣府包商準備作業時，要求醫院陳姓包商撤離遭拒。圖／縣府提供

屏東縣政府 東港 違建

延伸閱讀

東港安泰醫院違建 蘇清泉：買地併拚容積移轉

東港安泰醫院大火9死...縣府今強制拆除違建 起火點先執行

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

影／東港安泰醫院近五成院區違建 今天拆除警方戒備

相關新聞

重新開幕突發生火警 太魯閣晶英致歉：16日房費全免

太魯閣晶英酒店因403地震、颱風被迫停業，昨天才重新開放，卻在晚間近11時發生火警，緊急疏散96名住客及110名員工，其...

國中生跳下鐵軌撿罐子嬉戲 鐵警通知學生到案說明

花蓮某國中學生昨天在吉安車站月台候車，2名學生在月台踢飲料罐嬉戲，還跳下鐵軌，被候車民眾拍下影片，在網路引起討論。鐵路警...

出身警察世家 高市警局公關主任出爐

高雄市警局高階警官警官異動後，原公關室主任王春生調任湖內警分局長，今天市警局發布，由督察郝心誠代理公關室主任。郝心誠出自...

南投中興新村天然氣外泄釀火警 管線疑遭人為破壞

南投中興新村一戶宿舍後方今天突然起火，火勢從破裂的天然氣管線持續冒出，消防員拉水線降溫，由天然氣公司切斷供氣，火勢才熄滅...

高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

高市消防局特種搜救大隊今舉行成立大會，預計納編130人，目前有40餘人，包括5隻搜救犬及義消特搜人員近200人；市長陳其...

外籍車手提款卡塞屁股躲查緝打員警 嘉市網紅受騙...教破解詐騙方法

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。