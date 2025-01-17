快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人林葉亭85歲爸爸走失急求救 北市警調監視器協尋

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。

林葉亭表示，家人當下立刻報警，從監視器得知爸爸從中社路底進入山區，「在16:30分左右監視器有看到在士林區至善路三段150巷附近的內雙溪自然中心前面經過後，就失去行蹤」。家人心急如焚，已經在士林、天母、內湖及內湖附近的產業道路及地毯式的搜索，到現在為止還沒有尋獲。

林葉亭說，爸爸叫林葉增，85歲、身高168公分、中型身材，失蹤時，身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花花的睡褲，重點是爸爸談吐自然，應答如流不像失智老人，身手矯健，步伐快速不像失智老人，但他已經忘記回家的路，請住在士林區內湖區中山區附近的朋友，再次幫忙注意。

轄區士林警方指出，林葉亭家人在16日下午5點多至翠山派出所報案，獲悉走失的老人特徵和身分後，已動員轄區派出所及鄰近派出所警力尋找，同步調閱監視器畫面，仍在努力追查下落。

藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸又走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。圖／擷取自林葉亭臉書
藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸又走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。圖／擷取自林葉亭臉書
藝人林葉亭。圖/摘自臉書
藝人林葉亭。圖/摘自臉書
藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸又走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。圖／擷取自林葉亭臉書
藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸又走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。圖／擷取自林葉亭臉書

家人 爸爸 監視器

延伸閱讀

85歲失智爸爸又走失了！林葉亭哭發「求救訊號」

皇翔砸33億 北市買地

管制工地機具排黑煙有成 北市環保局指陳情大幅降

北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人

相關新聞

重新開幕突發生火警 太魯閣晶英致歉：16日房費全免

太魯閣晶英酒店因403地震、颱風被迫停業，昨天才重新開放，卻在晚間近11時發生火警，緊急疏散96名住客及110名員工，其...

國中生跳下鐵軌撿罐子嬉戲 鐵警通知學生到案說明

花蓮某國中學生昨天在吉安車站月台候車，2名學生在月台踢飲料罐嬉戲，還跳下鐵軌，被候車民眾拍下影片，在網路引起討論。鐵路警...

出身警察世家 高市警局公關主任出爐

高雄市警局高階警官警官異動後，原公關室主任王春生調任湖內警分局長，今天市警局發布，由督察郝心誠代理公關室主任。郝心誠出自...

南投中興新村天然氣外泄釀火警 管線疑遭人為破壞

南投中興新村一戶宿舍後方今天突然起火，火勢從破裂的天然氣管線持續冒出，消防員拉水線降溫，由天然氣公司切斷供氣，火勢才熄滅...

高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

高市消防局特種搜救大隊今舉行成立大會，預計納編130人，目前有40餘人，包括5隻搜救犬及義消特搜人員近200人；市長陳其...

外籍車手提款卡塞屁股躲查緝打員警 嘉市網紅受騙...教破解詐騙方法

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。