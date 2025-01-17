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藝人林葉亭85歲爸爸走失急求救 北市警調監視器協尋
藝人林葉亭今天在臉書發出「求救訊號」，指出85歲失智的爸爸走丟了，「在昨天1/16下午3:30左右，趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到」。
林葉亭表示，家人當下立刻報警，從監視器得知爸爸從中社路底進入山區，「在16:30分左右監視器有看到在士林區至善路三段150巷附近的內雙溪自然中心前面經過後，就失去行蹤」。家人心急如焚，已經在士林、天母、內湖及內湖附近的產業道路及地毯式的搜索，到現在為止還沒有尋獲。
林葉亭說，爸爸叫林葉增，85歲、身高168公分、中型身材，失蹤時，身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花花的睡褲，重點是爸爸談吐自然，應答如流不像失智老人，身手矯健，步伐快速不像失智老人，但他已經忘記回家的路，請住在士林區內湖區中山區附近的朋友，再次幫忙注意。
轄區士林警方指出，林葉亭家人在16日下午5點多至翠山派出所報案，獲悉走失的老人特徵和身分後，已動員轄區派出所及鄰近派出所警力尋找，同步調閱監視器畫面，仍在努力追查下落。
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