重新開幕突發生火警 太魯閣晶英致歉：16日房費全免

太魯閣晶英酒店因403地震、颱風被迫停業，昨天才重新開放，卻在晚間近11時發生火警，緊急疏散96名住客及110名員工，其中有5人嗆傷送醫。業者稍早在臉書回應此事故，指出客用烤箱設備突冒濃煙，經過檢查後排除狀況，將免除1月16日的房費，並對此致歉。

昨天晚上10時許，太魯閣晶英酒店地下一樓三溫暖烤箱突然起火燃燒，雖然酒店自衛消防編組人員使用消防栓控制火勢，自動灑水系統也啟動滅火，其中5名員工因吸入濃煙造成身體不適及呼吸道受傷，同時現場疏散96名住客、110名員工。

太魯閣晶英酒店貼文，表示此事故為大家帶來了不便，對此感到非常抱歉，也提醒任何細節都值得被珍視。為表達歉意，將免除1月16日的房費，並會全面檢討設備與流程。貼文一出，許多網友紛紛留言「辛苦了」、「祝福最棒的飯店一切順利平安」等，為酒店加油打氣。

以下是太魯閣晶英酒店致歉全文：

磨練讓我們成長，挑戰讓我們更加茁壯！在飯店開幕的第一天，我們遇到了一個小插曲，為大家帶來了一些不便，對此我們感到非常抱歉。因客用烤箱設備突冒濃煙，我們第一時間啟動自動灑水系統，內部消防編組團隊迅速處理水線，同時通報消防局到場協助確認安全。經過專業檢查後，一切已完全恢復正常，旅客也都回到房間休息，飯店恢復正常營運。 這次經驗雖是個意外，卻提醒我們，任何細節都值得被珍視。為了表達歉意，我們將免除1月16日的房費，並會以此為契機，全面檢討設備與流程，為每一位旅客提供更安全、更溫暖的住宿體驗。 最重要的是，所有旅客都平安無事，而送醫檢查的同仁陸續回歸工作崗位，飯店也會持續關心。平安，是讓我們感到無比欣慰，也更加堅定了我們對服務品質的承諾。感謝大家的體諒與支持，未來我們將繼續用這次的磨練化作成長的力量，再次感謝各位的關心與體諒。