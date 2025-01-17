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影／台南67歲騎士闖紅燈遇警拒檢 再闖紅燈竟遭撞飛不治
台南市警四分局巡邏員警今上午9時40分許，在安平區平通路與永華三街口，遇67歲李姓男子騎機車闖紅燈，上前攔查，惟李拒不停車，並一路蛇行、逆向、違規超車及闖紅燈，員警一路尾隨示警，未料李於建平七街與永華八街口又闖紅燈時，與綠燈通行轎車車禍，經送醫後不治。
台南警副分局長侯明任表示，案發時，李拒不停車，並一路蛇行、逆向、違規超車及闖紅燈，為避免其他用路人危險，員警一路尾隨示警。
他說，未料，李男於建平七街與永華八街口又闖紅燈時，與綠燈通行轎車發生撞擊，員警立刻通報送醫，但李送醫後不治。至於事故詳細原因，已通報檢方相驗，調查釐清中。
然而，有民眾在社群PO文指稱，目睹一場玩命關頭，一輛機車從眼前飆過，後面警車緊追，連闖好幾個紅燈，隨後消失在視線。他們討論對方是通緝犯嗎？跑給警方追？沒想到2分鐘後騎士居然又繞回來，結果撞上車門倒地不起。
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