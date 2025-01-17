影／新莊65歲婦人走斑馬線「趁剛變燈衝刺」 被撞斷腿再加罰闖紅燈

新北市日前有1名65歲婦人走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車已很靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞翻滾一圈趴倒在人行道，腳部骨折送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。

新莊思源路雙向共有9線車道，再加上分隔島、環狀線捷運，道路寬度超過42公尺。14日晚間8時30分左右，65歲黃姓婦人走斑馬線過馬路，走約三分之二距離前方號誌已經變為紅燈，在她右手邊慢車道停等號誌轉換的機車群陸續加速起步。

她原本慢慢走，看見機車越來越靠近卻未停下腳步，反而突然起跑向前衝，結果被騎行駛在車道最外側的機車撞上，整個人騰空翻滾一圈再重重摔下，趴倒在人行道不動，60歲胡姓女騎士也因此摔倒，趕緊起身打電話報案。