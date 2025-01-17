聽新聞
0:00 / 0:00
影／新莊65歲婦人走斑馬線「趁剛變燈衝刺」 被撞斷腿再加罰闖紅燈
新北市日前有1名65歲婦人走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車已很靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞翻滾一圈趴倒在人行道，腳部骨折送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。
新莊思源路雙向共有9線車道，再加上分隔島、環狀線捷運，道路寬度超過42公尺。14日晚間8時30分左右，65歲黃姓婦人走斑馬線過馬路，走約三分之二距離前方號誌已經變為紅燈，在她右手邊慢車道停等號誌轉換的機車群陸續加速起步。
她原本慢慢走，看見機車越來越靠近卻未停下腳步，反而突然起跑向前衝，結果被騎行駛在車道最外側的機車撞上，整個人騰空翻滾一圈再重重摔下，趴倒在人行道不動，60歲胡姓女騎士也因此摔倒，趕緊起身打電話報案。
行人黃婦腳骨折由救護車送台北榮總醫院，胡姓機車騎士身體多處擦挫傷，自行就醫。警方檢視路口監視器，認為黃婦不依號誌指示，將依道路交通管理處罰條例第78條第1款舉發，處500元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言