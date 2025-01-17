快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊65歲婦人走斑馬線「趁剛變燈衝刺」 被撞斷腿再加罰闖紅燈

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市日前有1名65歲婦人走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車已很靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞翻滾一圈趴倒在人行道，腳部骨折送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。

新莊思源路雙向共有9線車道，再加上分隔島、環狀線捷運，道路寬度超過42公尺。14日晚間8時30分左右，65歲黃姓婦人走斑馬線過馬路，走約三分之二距離前方號誌已經變為紅燈，在她右手邊慢車道停等號誌轉換的機車群陸續加速起步。

她原本慢慢走，看見機車越來越靠近卻未停下腳步，反而突然起跑向前衝，結果被騎行駛在車道最外側的機車撞上，整個人騰空翻滾一圈再重重摔下，趴倒在人行道不動，60歲胡姓女騎士也因此摔倒，趕緊起身打電話報案。

行人黃婦腳骨折由救護車送台北榮總醫院，胡姓機車騎士身體多處擦挫傷，自行就醫。警方檢視路口監視器，認為黃婦不依號誌指示，將依道路交通管理處罰條例第78條第1款舉發，處500元罰鍰。

新北市日前有1名65歲婦人，走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車越來越靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞斷腿送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。記者林昭彰／翻攝
新北市日前有1名65歲婦人，走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車越來越靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞斷腿送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。記者林昭彰／翻攝
新北市日前有1名65歲婦人，走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車越來越靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞斷腿送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。記者林昭彰／翻攝
新北市日前有1名65歲婦人，走斑馬線穿越新莊區思源路時，燈號已轉換且數輛機車越來越靠近，她卻突然起跑向前衝，結果被撞斷腿送醫。警方表示，行人闖紅燈將開罰500元。記者林昭彰／翻攝

人行道 車道

延伸閱讀

上路全靠搶？越南重罰救交通 闖紅燈逾半月薪捐國庫民怨噴發

新北2屁孩無照騎車「沿路放鞭炮」 新莊警追查逮人下場出爐

台中大肚凌晨車禍！醉男闖紅燈撞車後暴衝進店釀5傷

影／台中大坑情人橋遇劫 疑遭闖紅燈車撞落邊坡…姊弟天人永隔

相關新聞

重新開幕突發生火警 太魯閣晶英致歉：16日房費全免

太魯閣晶英酒店因403地震、颱風被迫停業，昨天才重新開放，卻在晚間近11時發生火警，緊急疏散96名住客及110名員工，其...

國中生跳下鐵軌撿罐子嬉戲 鐵警通知學生到案說明

花蓮某國中學生昨天在吉安車站月台候車，2名學生在月台踢飲料罐嬉戲，還跳下鐵軌，被候車民眾拍下影片，在網路引起討論。鐵路警...

出身警察世家 高市警局公關主任出爐

高雄市警局高階警官警官異動後，原公關室主任王春生調任湖內警分局長，今天市警局發布，由督察郝心誠代理公關室主任。郝心誠出自...

南投中興新村天然氣外泄釀火警 管線疑遭人為破壞

南投中興新村一戶宿舍後方今天突然起火，火勢從破裂的天然氣管線持續冒出，消防員拉水線降溫，由天然氣公司切斷供氣，火勢才熄滅...

高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

高市消防局特種搜救大隊今舉行成立大會，預計納編130人，目前有40餘人，包括5隻搜救犬及義消特搜人員近200人；市長陳其...

外籍車手提款卡塞屁股躲查緝打員警 嘉市網紅受騙...教破解詐騙方法

嘉義市警察局第二分局員警日前逮捕1名馬來西亞籍男詐騙車手，車手將提款卡塞屁股還打員警。警察局長沈炳信上午率刑大隊員，並請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。