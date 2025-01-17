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嘉義縣「測速王」出爐！高鐵前科技執法8428件意外奪冠
嘉義縣警察局今天公布2024年交通違規取締1萬7693件，其中鹿草鄉縣道163線21.65公里測速照相機舉發3108件，奪下嘉義縣「測速王」封號；此外，高鐵嘉義站旁保鐵五路設有違停科技執法，取締8428件紅、黃線違停，比全縣12處路口共7698件還多。
警方指出，嘉義縣現有固定式測速照相桿共27處，2024年舉發超速違規1萬7693件，其中以鹿草鄉縣道163線21.65K處舉發3108件最多，東石鄉台82線4.65公里處2436件、新港鄉縣道159線水月橋2169件，分別位列第2及第3，提醒用路人減速慢行。
議員詹琬蓁說，鹿草鄉縣道163線是當地通行要道，雙向單線道、速限50公里，民眾希望可以調高，現在車子性能比較好，很有可能沒注意就不小心超速，若要降低車禍發生機率，除了制定速限之外，還是用路人要遵守交通規則比較重要。
警方指出，除了固定式測速照相機，嘉義縣另有12處路口設有科技執法照相機，去年共舉發7698件違規。其中，朴子市台19線與光復新路口以1701件居冠，民雄鄉縣道159線與嘉64線路口1298件次之，中埔鄉忠義路與大義路口1170件第三。
此外，高鐵嘉義站旁保鐵五路設有違規停車科技執法設備，取締雙向紅、黃線違規停車，去年舉發8428件，比12處路口科技執法舉發數量還多。警方表示，黃線臨停以3分鐘為限，需保持立即行駛狀態，也可利用周邊停車場30內免費離場。
警方提醒，科技執法取締以闖紅燈（含紅燈右轉）最多，共有3646件，其次是未依標誌、標線或號誌行駛有2501件，第三則是超速20到40公里有572件，警方提醒除了要遵守道路速限，也要注意紅燈、標線等交通規則，保障行車安全。
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