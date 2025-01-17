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頭像常遭詐團盜用 知名網紅郭鬼鬼今現身防詐宣導

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局統計，12月詐欺受理件數1489件，較上月減少42件，其中又以假投資占23.77%最多，提醒市民多加注意外，今上午更邀請網紅郭鬼鬼現身說法，指常遭詐欺集團盜用其頭像 ，以色情應召詐財或假交友投資詐財不勝其擾，阿嬤還曾接她遭綁架的詐騙電話「有夠么壽」。

知名網紅郭鬼鬼也是台南市民，因其高顏值、高人氣，常遭詐欺集團盜用其頭像，以「色情應召詐財」手法詐騙男性民眾購買遊戲點數、APPLE CARD，或是「假交友投資詐財」，引誘民眾進行假投資，令她不勝其擾。

她上午現身說法，提醒其臉書、IG或Thread帳號不會主動私訊粉絲或民眾要求加好友，也不會要求購買點數才能見面，更不會化身股票老師助手，介紹投資管道，請民眾要注意帳號有藍勾勾官方認證，才是她本人經營。

台南市警局今公布12月詐欺發生狀況、趨勢及態樣，會中邀請去年攔阻績效高達92件的中國信託西台南分行，由經理郭玉珠分享攔阻成功案例，及網紅郭鬼鬼現身說法。

據統計，台南市12月詐欺受理件數1489件，較上月減少42件。高發詐欺案類前3名分別是，假投資占23.77%、假網拍占12.89%、解除分期付款（騙賣家）占11.89%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占59.97%、次依序為23歲以下占18.60%、50歲至64歲占15.58%。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占14.78%最多，次依序為服務工作人員占13.77%，專業技術人員占13.63%、學生族群占12.49%。以行政區域而言，受理數以永康區274件最多，次依序為安南區153件、東區128件。

台南市警局今上午邀請網紅郭鬼鬼現身說法，她說，常遭詐欺集團盜用其頭像 ，以色情應召詐財或假交友投資詐財，提醒粉絲或民眾她不會主動私訊要求加好友。記者邵心杰／攝影
台南市警局今上午邀請網紅郭鬼鬼現身說法，她說，常遭詐欺集團盜用其頭像 ，以色情應召詐財或假交友投資詐財，提醒粉絲或民眾她不會主動私訊要求加好友。記者邵心杰／攝影
郭鬼鬼指常遭詐欺集團盜用其頭像 ，以色情應召詐財或假交友投資詐財不勝其擾，阿嬤還曾接她遭綁架的詐騙電話「有夠么壽」。圖／郭鬼鬼提供
郭鬼鬼指常遭詐欺集團盜用其頭像 ，以色情應召詐財或假交友投資詐財不勝其擾，阿嬤還曾接她遭綁架的詐騙電話「有夠么壽」。圖／郭鬼鬼提供

台南 網紅 詐欺

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