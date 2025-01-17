彰化福興鄉清晨工廠大火波及8戶民宅 居民即時逃出
彰化縣福興鄉新生路今天清晨4時多發生工廠火警，還延燒到一旁3戶民宅，另有5戶民宅也遭波及，所幸屋內10人即時逃出，未造成人員傷亡，火勢在上午7點多已撲滅，火災原因調查中。
彰化縣消防局今天上午約4點13分接獲通報，疑似塑膠射出工廠發生火警，延燒到一旁民宅，消防局第三大隊共出動51名消防員和義消，及消防車輛、救護車共23輛、及空拍無人機、和消防機器人前往搶救。
當時火勢很大，且延燒迅速，一旁被延燒到的住戶嚇得通報消防局表示，先看到住家外面雜草起火，住家1樓後方廚房被燒到，屋內還有瓦斯桶，非常危險，發現應是後方工廠燒過來，居民趕緊逃出，幸好無人員傷亡。
火勢約在1小時後控制，7點半撲滅，進行殘火處理，這起火災把工廠燒到面目全非，還波及一旁共8幢民宅，燃燒面積約1300平方公尺，粗估建築及財損約400萬元，火災原因調查中。
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