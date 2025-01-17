新竹南寮漁港煙火秀成絕響！過年嚴禁爆竹違者最高罰15萬

新竹市南寮漁港因幅員遼闊，每逢節慶都吸引民眾聚集放煙火，但今年元旦跨年間，周邊就釀3起火警，連波光市集也燒起來，還留下大量垃圾。市府宣布，農曆過年期間漁港禁放煙火，警消將巡邏勸導，若執意要放煙火者，將依法舉發開罰。

新竹市代理市長邱臣遠表示，今年元旦跨年期間，南寮漁港一帶共接獲3起雜草火警案件，其中在西濱路一段社區大樓旁的空地發生的火警，違反了新竹市爆竹煙火施放管制自治條例，並涉嫌觸犯刑法公共危險罪。煙火施放所產生的聲響影響了居民的生活作息，而由此引發的火災和公共危險更是不可忽視。

邱臣遠說，為防制民眾進入新竹漁港區域違法施放爆竹煙火、影響竹市公共安全，市府於1月9日召開「春節及元宵節新竹漁港防制煙火施放措施研商會議」，將由消防局及警察局於春節期間執行新竹漁港聯合巡邏勤務，勸導民眾勿違法施放爆竹煙火，對於執意違法民眾將依法舉發，展現市府維護公共安全決心。

新竹市產發處說明，新竹漁港為避免載滿燃油的漁船起火危害漁民生命財產，依「第一類漁港區域禁止及應申請核准行為管理措施規定」，除了漁船下水、進出港等基於民俗傳統而燃放爆竹煙火，漁港區域內均不得施放爆竹煙火，查獲違法施放爆竹煙火將處行為人或其雇用人3萬元以上、15萬元以下罰鍰，市府亦於漁港範圍內設置告示牌，清楚標示漁港範圍及相關法令，請市民朋友特別留意。

消防局表示，違規施放爆竹煙火者，將依規定處以3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將根據場所類別，分別處以3萬元以上、15萬元以下，或6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。勞青處表示，針對市府各項防制措施及施放爆竹煙火的法令規定，已經翻譯並向外籍移工進行宣導，提醒他們遵守相關規定，避免觸法。