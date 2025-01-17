苗栗男子疑自撞路燈桿 酒測值超標被法辦

46歲廖姓男子今天清晨5點28分駕駛轎車行經苗栗市光復路時，突然失控撞斷路邊的路燈桿，斷裂的電桿並壓住車身，警方趕到現場處理，廖男未受傷，但呼氣酒測值達到每公升0.36毫克，全案依公共危險罪嫌究責。

苗栗縣消防局表示，清晨5點多接到警方通報，有車輛撞斷電桿，現場並有煙冒出，駕駛由員警帶走，不須救護，無人受困。消防人員趕到，使用TIC熱顯像儀探測，並無起火危險，被撞斷的電桿為苗栗市公所的路燈桿，市公所人員聯絡廠商前往處理，消防人車在現場警戒待命。

警方初步調查，廖姓男子駕車由光復路北往南直行，在事故地點不明原因自撞路邊電桿，駕駛未受傷，但酒測值超標，事故原因待進一步調查釐清。

苗栗警察分局呼籲，駕駛人切勿存僥倖心理，酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

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