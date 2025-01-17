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台南49歲男酒駕撞機車致2傷還想落跑 警民合力制伏送辦
49歲林姓男子昨深夜零時許酒後駕駛轎車沿台南市中華東路三段行駛，左轉時與王姓男子所駕直行機車碰撞，王及後座謝姓女乘客受傷送醫。林見警方到場時步行往文化中心逃逸，後經警方與民眾發現後合力將他壓制後酒測，酒測值達每公升0.67毫克超標，被依涉公共危險及肇事逃逸送辦。
據指出，機車騎士及女乘客受傷，騎士四肢擦挫傷，女乘客傷勢較重，由救護車送醫治療，但無生命危險。
台南市警一分局指出，車禍原因正由警方進一步釐清當中。警方呼籲民眾，酒後不開車，心存僥倖害人又害己。
警方也強調，將持續加強取締酒後駕車，以維護用路人安全。另如發生交通事故，請即通報警方到場處置，肇事逃逸不僅無法逃避責任，更可能面臨嚴重的法律制裁。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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