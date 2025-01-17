轟動黑白兩道「電玩祖師爺」周人蔘辭世 明辦告別式

久未露面的電玩祖師爺、電玩大亨周人蔘傳出本月4日辭世，遺體送往新北市立板橋殯儀館冰藏，本月18下午將在板殯「明倫聽」舉行告別式，揮別傳奇的一生。

昔日電玩大亨周人蔘行賄檢警，震驚社會，周被控在沒有文件許可下，非法替他人處理事業廢棄物，一審被依廢棄物清理法判刑1年3月，二審改判1年1月徒刑，沒收41萬元犯罪所得；全案上訴三審，前年9月底最高法院駁回，全案定讞，周確定要再入監。

周人蔘29年前在台北市中山、松山等地經營賭博電玩，為避免警方取締，每月編列大筆「公關費」打點警界人員，甚至將觸手伸進司法行賄檢察官。1996年「周人蔘電玩案」曝光，周被控行賄被判刑1年3月定讞，另有不少檢警因貪汙罪分別被判1至10年6月不等刑期。