聽新聞
0:00 / 0:00
影／延燒14小時...澎湖紅羅垃圾掩埋場火警 今清晨火勢獲控制
澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場去年火災重創後，昨天傍晚又傳火警，火勢在東北季風助長下延燒，消防局出動26車、部署多條水線連夜灌救，搶救14小時後，今天清晨7時5分撲滅火勢，焚燒面積約5000平方公尺。
澎湖消防局昨下午近5時接獲民眾報案，紅羅村垃圾掩埋場廢棄物起火燃燒，昨也是澎湖縣環保局長蔡淇賢上任首日，考驗指揮調度和緊急應變能力。
消防局一共派遣消防局第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及龍門港分隊26車次73人，由第二大隊大隊長陳永春負責現場指揮搶救。
不過因東北季風風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上車輛進出動線不佳，一度造成搶救困難，勤務人員延伸多條水帶，部署水線全力灌救，明火於今清晨7時5分火勢控制，粗估燃燒面積約5000平方公尺。消防局表示，目前災損還在估算當中，後續進行火場殘火處理，防止復燃。
紅羅垃圾衛生掩埋場去年12月9日大火，13輛垃圾車來不及駛離，幾乎全被燒毀，影響垃圾清運工作，由高雄市、嘉義縣市政府調派垃圾車到澎湖支援清運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言