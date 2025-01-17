影／延燒14小時...澎湖紅羅垃圾掩埋場火警 今清晨火勢獲控制

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場去年火災重創後，昨天傍晚又傳火警，火勢在東北季風助長下延燒，消防局出動26車、部署多條水線連夜灌救，搶救14小時後，今天清晨7時5分撲滅火勢，焚燒面積約5000平方公尺。

澎湖消防局昨下午近5時接獲民眾報案，紅羅村垃圾掩埋場廢棄物起火燃燒，昨也是澎湖縣環保局長蔡淇賢上任首日，考驗指揮調度和緊急應變能力。

消防局一共派遣消防局第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及龍門港分隊26車次73人，由第二大隊大隊長陳永春負責現場指揮搶救。

不過因東北季風風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上車輛進出動線不佳，一度造成搶救困難，勤務人員延伸多條水帶，部署水線全力灌救，明火於今清晨7時5分火勢控制，粗估燃燒面積約5000平方公尺。消防局表示，目前災損還在估算當中，後續進行火場殘火處理，防止復燃。