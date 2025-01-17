11名印尼移工打黑工！醫院照服員女督導涉勾結非法仲介大賺300萬

移民署新北專勤隊查獲11名印尼失聯移工打黑工進醫院擔任照服員，醫院照服員承包商派遣的女督導涉勾結非法仲介業者，按日抽取800元仲介費，不法獲利至少300萬元。涉案女督導及2名非法仲介業者依違反就業服務法意圖營利非法仲介罪嫌移送地檢署偵辦，11名失聯移工則由新北市專勤隊調查收容後依法遣送返國。

移民署新北市專勤隊日前獲報前往北部地區某醫院病房執行查察勤務，現場查獲1名印尼籍失聯移工正在照護病患。移民官察覺該醫院病房樓層必須透過門禁卡及醫院專屬APP嚴格管控人員進出，非法移工竟能自由進出管制區「趴趴走」。

移民官深入追查出幕後黑手竟是醫院照服員承包商所派遣的女督導，枉顧病患健康權益勾結非法仲介私下派案，將沒有合法證件的黑工安插至病房照護病患，讓病患家屬誤信是合法的外籍照服員而不疑有他付費僱用。女督導及非法仲介業者從中向每名黑工抽取每日800元仲介費，每年不法獲利恐估計高達3百萬元以上。

新北市專勤隊組成專案小組抽絲剝繭持續溯源，日前會同移民署機動隊、新北市勞工局、海洋委員會海巡署澳底海巡隊及淡水海巡隊，在新北山區一處鐵皮宿舍及非法仲介住處查獲11名女性印尼籍失聯移工，逮涉案捕女督導及2名非法仲介業者 依違反就業服務法意圖營利非法仲介罪嫌移送地檢署偵辦，11名失聯移工則由新北市專勤隊調查收容後位法遣送返國。