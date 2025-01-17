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太魯閣晶英酒店復業第一天...三溫暖起火 5人嗆傷急送醫
花蓮403地震重創觀光業，其中位在太魯閣的太魯閣晶英酒店被迫停業，雖然於去年10月重新復業，不到1個月卻又因為山區遭颱風侵襲，再度宣布暫停旅宿服務，直到昨天才重新開放，卻在晚間近11時發生火警，緊急疏散96名住客及110名員工，其中有5人嗆傷，送醫後暫無生命危險。
花蓮縣消防局第一大隊表示，昨天晚上10時48分，接獲太魯閣晶英酒店報案，酒店地下一樓三溫暖烤箱突然起火燃燒，隨即派遣新秀、和仁、北埔3個分隊，共計9人、3輛消防車、2輛救護車趕往現場。
消防人員抵達現場時，酒店自衛消防編組人員使用消防栓控制火勢，自動灑水系統也啟動滅火，消防人員立即用熱顯像儀確認火勢是否完全熄滅，並使用場所排煙設備通風排煙，於晚上11時51分確認火勢熄滅。
現場共疏散96名住客、110名員工，其中5名員工因吸入濃煙造成身體不適及呼吸道受傷，經現場高級救護技術員處置後，由隨後抵達之和仁、北埔、花蓮及自強分隊救護車送醫。截至目前，太魯閣晶英酒店尚未回應火警意外。
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