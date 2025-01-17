高雄男持刀叫囂縱火拒開門 揚言開瓦斯與警消對峙3小時
高市翁姓男子昨晚8時41分許在大順路住家突情緒失控，持刀在屋內叫囂，拒讓父母進屋，翁男見警方趕抵試圖潑清潔劑朝門口縱火，警方拿滅火器滅火，翁男揚言開瓦斯，消防員出動，翁男和警消對峙3小時，大樓住戶疏散，瓦斯公司先關閉管線防氣爆。
據了解，30餘歲的翁姓男子和父母同住三民區大順路大樓，昨晚8時41分許，翁男突然情緒暴走，持刀在屋內叫囂，父母外出返家，見翁男將自己反鎖屋內，勸阻無效，隨後報警。
轄區三民二警分局民族派出所獲報，線上5、6名警網趕抵，翁男當時拒絕父母進門，一度聲稱父母不是他的父母，是假的，見到警方喊話，還持疑似清潔劑的液體朝大門潑灑並點火，警方拿大樓滅火器撲滅，並通報119消防隊員支援。
由於屋內傳來濃厚瓦斯味，翁男在屋內緊閉門窗，並揚言只要警方破門就要點燃瓦斯，警方為防止氣爆，通知瓦斯公司趕赴現場關閉大樓天然氣管線，大樓住戶紛紛疏散至大樓外。
警消在門外和翁男對峙約3小時，研判屋內瓦斯氣味已逐漸散去，稍後打算破門進屋控制現場，並將翁男強制送醫，目前警消仍在現場待命中。
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