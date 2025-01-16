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恐是嚴重資安問題...石門區公所臉書被盜？綠議員促提告

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導

新北市石門區公所粉專今天在某媒體粉專下留言批評民進黨，新北市議員李宇翔今天在議會質詢質疑市府防火牆沒發揮作用，研考會主委林豐裕表示，目前沒有接到警告通知，據了解可能是離職員工，會再了解情況。

今日剛上任的石門區長吳家兆說，下午5點已去警局報案，內部還沒有查出是哪位員工所為，但留言已經撤銷，也有向民眾說明，接下來也會定期更新密碼，提高安全措施，同時清查離職員工權限，避免再度發生同樣情況。

石門區公所粉專今天在某媒體粉專留言「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，李宇翔指出，粉專使用公用網路，若被盜，恐是市府嚴重資安問題。

民進黨市議員鄭宇恩也說，她善盡職責求證，區公所說辱罵留言是帳號被盜用，並非現職公務人員所為，但平常有使用粉專的人都會知道，粉專不同小編的使用痕跡在後台是可以查詢的，要求市府徹查，以督促公務資源的運用落實行政中立，若確實遭盜用，為善盡公務資訊安全考量，更應該要追查到底。

新北市議員黃淑君也說，新北市列管111個官方臉書粉專，現在證明是被盜用，市府應該硬起來提告。

新北市石門區公所粉專今天被發現在媒體留言罵民進黨。圖／李宇翔提供
新北市石門區公所粉專今天被發現在媒體留言罵民進黨。圖／李宇翔提供

石門 議員

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