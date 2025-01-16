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影／彰化賣鹹粥阿嬤跪求救金孫 海、陸兩會官員允全力協助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲金孫，去年3月被詐騙集團騙到寮國，目前已知因涉詐騙案被拘留在大陸，阿嬤想念金孫，想去大陸探望。陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤家訪視時，阿嬤跪求救人，兩會人員立即將她扶起，表示會積極協助。

伸港鄉20歲黃姓男子的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將黃撫養長大，他高職沒有畢業，卻在去年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，卻一直全無音訊。阿嬤說，每天經過孫子的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

經警方了解，黃姓男子應是被騙往寮國，但一直無法查證。直到黃男父親上月初在察看久未打開的信箱時，發現有一封來自大陸山西省大同市公安局平城區分局的拘留通知書，指黃因為詐騙罪被拘留，已在2024年12月2日被羈押在看守所，並獲海基會確認有其事。

阿嬤擔心金孫涉嫌詐騙罪，在大陸判刑很重，並擔心他的安危，而且現在又值寒冬，擔心孫子被拘留有沒有吃飽穿暖，需不需要買日用品，她每天仍是一大早起來賣鹹粥，希望籌錢去大陸探望孫子。

陸委會法政處科長楊育靜及海基金法律處科長陳穎慶，今天下午聯袂到伸港鄉訪視阿嬤，主要是聽聽家屬的訴求及關懷，她一見到官員，不禁痛哭失聲，更下跪請求政府幫忙救回孫子，陪同的縣議員賴清美及官員見狀，立即將她扶起來，還不停地安慰她，表示會盡力提供協助。

阿嬤說，見到政府派人來關心，讓她懷著很大希望，期待孫子能夠回來，就算孩子因案被關，也要去看看孫子，就算借錢買機票也要去，如果能再次看到孫子的話，會跟孫子說「要乖一點」、「要聽人家的話」。

海基會及陸委會官員今天帶著保溫杯來探望阿嬤，希望在寒冬一早起來賣鹹粥，也要記得保暖，另送她電風扇則希望在夏天時，不要熱到。

官員表示，黃男仍未被起訴、判刑，目前應無法辦理接見，必須等到判刑後，才可能接見。如果他必須買日常用品，政府會請台商協助，先支應相關款項，再由政府轉給台商。如果可以接見時，政府也會透過台商協助。

陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷，阿嬤及縣議員賴清美淚流滿面。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷，阿嬤及縣議員賴清美淚流滿面。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（右1）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（右1）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（中）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（中）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（中）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷，阿嬤激動得流淚。圖／賴清美提供
陸委會及海基金人員今天下午到阿嬤（中）家訪視，聽聽家屬的訴求及關懷，阿嬤激動得流淚。圖／賴清美提供

詐騙集團 阿嬤 陸委會

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