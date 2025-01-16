高雄小貨車載吐司飆過彎整輛車「90度側翻」 騎士看傻了　

莊姓男子今天下午2時許駕駛裝滿吐司麵包的小貨車行經高市仁武區高楠公路與八德二路口，因過彎時車速過快，被離心力打敗，整輛車90度側翻，讓路口等紅燈的一群機車騎士看傻，事故導致莊男身體擦挫傷，送醫幸無大礙。

臉書社團「左營楠梓人」今天下午有網友貼文呼籲，車不要開太快，路上跑，有時會遇到搶快的車輛，就在剛才遇到了這件事件，幫報警叫救護車，希望影片中的主角人可以平安。

從原PO貼出的影片可看出，當時一輛小貨車行經仁武區高楠公路與八德二路口，疑見號誌燈即將轉為黃燈，飆速左轉彎，結果就在路口等紅燈的機車騎士和轎車眼前90度翻了，讓一群騎士當場看傻眼。

有網友笑稱，「轉彎有速度就送你離心力」、「地心引力抓不住你」、「剛剛經過有看到！不知道在趕什麼」。

仁武警分局警方指出，今天下午2時許接獲通報指仁武區高楠公路與八德二路口發生自小貨車翻覆交通事故，員警趕赴現場處理。

警方趕抵現場發現載吐司麵包的小貨車側翻在路口，駕駛莊姓男子（58歲）當時沿高楠公路內側左轉專用車道北向南行駛，至路口要左轉八德一路時，不慎失控翻車，幸未和他車發生碰撞。