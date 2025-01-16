外籍男過馬路險遭撞 直呼「You almost kill me」影片PO網引熱議

1名外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時，一輛自小客車突然高速從他面前穿過，還迴轉回嗆外籍男。外國人提醒駕駛「小心」、「You almost kill me」，影片PO網後引發熱議。屏東警分局表示，駕駛行為已違規，合計最重可罰逾4萬元並吊扣牌照。

外籍男子昨日在「Expats in Taiwan」臉書PO出影片，他在屏東火車站前斑馬線準備過馬路時，1輛白色自小客車就從他面前高速駛過，之後竟迴轉準備回嗆外籍男。外籍男用英語回應後讓駕駛呆了一下，他用中文提醒駕駛「小心」，還告訴對方「You almost kill me」（你差點殺了我），駕駛喃喃自語後就駕車離開。