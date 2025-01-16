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外籍男過馬路險遭撞 直呼「You almost kill me」影片PO網引熱議

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

1名外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時，一輛自小客車突然高速從他面前穿過，還迴轉回嗆外籍男。外國人提醒駕駛「小心」、「You almost kill me」，影片PO網後引發熱議。屏東警分局表示，駕駛行為已違規，合計最重可罰逾4萬元並吊扣牌照。

外籍男子昨日在「Expats in Taiwan」臉書PO出影片，他在屏東火車站前斑馬線準備過馬路時，1輛白色自小客車就從他面前高速駛過，之後竟迴轉準備回嗆外籍男。外籍男用英語回應後讓駕駛呆了一下，他用中文提醒駕駛「小心」，還告訴對方「You almost kill me」（你差點殺了我），駕駛喃喃自語後就駕車離開。

屏東警分局表示，未停讓行人可處1200元以上6000元以下罰鍰；暫停車道可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣汽車牌照6個月；違規迴轉可處600元以下1800元以下罰鍰，合計最重可罰4萬3800元。警方呼籲，用路人行經路口務必減速通過並禮讓行人。

外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時，一輛自小客車突然高速從他面前高速穿過，還迴轉回嗆外籍男。圖／記者潘奕言翻攝
外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時，一輛自小客車突然高速從他面前高速穿過，還迴轉回嗆外籍男。圖／記者潘奕言翻攝
外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時險遭撞，駕駛還迴轉回嗆外籍男。圖／記者潘奕言翻攝
外籍男子日前準備要穿越屏東火車站前斑馬線時險遭撞，駕駛還迴轉回嗆外籍男。圖／記者潘奕言翻攝

屏東 火車站

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