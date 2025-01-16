新北七旬婦山路開車突恍神 自撞護欄翻覆、2人慘困車內
新北市75歲林女今天下午1時許開車載84歲曾男行經林口區粉寮路時，疑因精神不濟恍神自撞對向護欄，車輛當場失控翻覆2人受困車內。救護人員到場發現林女與曾男身體擦挫傷意識清楚，送醫急救後並無生命危險，車禍原因仍待警方調查。
據了解，林口警方今天下午1時30分接獲報案，在林口區粉寮路有車輛翻覆，林口分局交通隊副分隊長汪建宏、警員李昇祐獲報到場，經查75歲林姓女駕駛開車載著84歲曾男，沿粉寮路往林口市區方向行駛。林女稱行經該處時因恍神，車輛自撞對向護欄翻車。
救護人員到場後發現林女與曾男2人均意識清楚，但身體多處擦挫傷，均送往林口長庚醫院急救，所幸經治療後已無生命危險。現場尚有1車道可供通行，警方在場採證測繪並進行交通疏導及警戒，肇事原因仍待釐清。
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