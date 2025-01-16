新北七旬婦山路開車突恍神 自撞護欄翻覆、2人慘困車內

新北市75歲林女今天下午1時許開車載84歲曾男行經林口區粉寮路時，疑因精神不濟恍神自撞對向護欄，車輛當場失控翻覆2人受困車內。救護人員到場發現林女與曾男身體擦挫傷意識清楚，送醫急救後並無生命危險，車禍原因仍待警方調查。

據了解，林口警方今天下午1時30分接獲報案，在林口區粉寮路有車輛翻覆，林口分局交通隊副分隊長汪建宏、警員李昇祐獲報到場，經查75歲林姓女駕駛開車載著84歲曾男，沿粉寮路往林口市區方向行駛。林女稱行經該處時因恍神，車輛自撞對向護欄翻車。