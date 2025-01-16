新北2屁孩無照騎車「沿路放鞭炮」 新莊警追查逮人下場出爐
新北市有民眾日前在新莊區發現一輛雙載機車，後座乘客竟在行進間手持鞭炮施放，民眾目擊將畫面PO網。新莊警網巡發現調閱監視器追查，通知騎車的高姓及放鞭炮的邱姓少年到案，詢後依社維法送辦，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
據了解，高姓少年12日晚間騎機車載著邱姓少年，行經新莊區雙鳳路時，後座的邱姓少年竟手持鞭炮在行進間施放，過程被民眾目擊拍下上傳Youtube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，並驚呼「這是照明彈吧？」
轄區新莊警方網路巡察發現後，雖未接獲相關報案仍主動介入調查，認定機車乘客施放鞭炮之行為已違反社維法第63條第1項第4款:「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處3日以下拘留或3萬元以下罰款。」經調閱監視器掌握身分後循線通知2名少年到案。
2人警詢時表示不知道這樣會觸法，警方詢後將2人依社維法第63條1項4款裁處。另外高姓少年無照駕駛部分也將依法開罰，將處6千元以上，2萬4千元以下罰款。新莊分局呼籲民眾勿因一時好奇貪玩而隨意施放鞭炮，可能會造成更大的危險，警方對於任何犯罪行為都會嚴正執法，給予市民一個安居樂業的環境。
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