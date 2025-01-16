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女高中生騎YouBike遇惡煞 黑衣女徒手巴頭逃逸警追查中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1名17歲女高中生，昨天下午騎乘YouBike行經館前西路、南雅西路一段路口時，突然遭1名女子徒手攻擊頭部，女學生嚇得趕緊離開並報警，板橋警到場時該名女子已離去。女學生並無明顯外傷暫不提告，板橋警方正追查女子的身分及動機。

監視器畫面中發現，這名騎乘YouBike的女高中生，行經板橋區館前西路湳雅夜市口時，突然有1名身穿黑色上衣、戴著鴨舌帽的女子靠近，二話不說就對女高中生頭部揮巴掌，女高中生被攻擊後嚇得趕緊騎車離開現場並打110報警。

板橋警方獲報趕抵現場，但該名打人女子已消失無蹤，警方檢視後發現女高中生並無明顯傷勢，隨後女高中生母親經通知後趕抵，表示暫不願追究，但希望警方找到對方要一個道歉。警方目前已調閱監視器追查該女子行蹤與身分。

女高中生(紅圈處)騎腳踏車時突遭陌生女子(藍圈處)攻擊頭部。記者黃子騰／翻攝
女高中生(紅圈處)騎腳踏車時突遭陌生女子(藍圈處)攻擊頭部。記者黃子騰／翻攝

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