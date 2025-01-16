女高中生騎YouBike遇惡煞 黑衣女徒手巴頭逃逸警追查中

新北市板橋區1名17歲女高中生，昨天下午騎乘YouBike行經館前西路、南雅西路一段路口時，突然遭1名女子徒手攻擊頭部，女學生嚇得趕緊離開並報警，板橋警到場時該名女子已離去。女學生並無明顯外傷暫不提告，板橋警方正追查女子的身分及動機。

從監視器畫面中發現，這名騎乘YouBike的女高中生，行經板橋區館前西路湳雅夜市口時，突然有1名身穿黑色上衣、戴著鴨舌帽的女子靠近，二話不說就對女高中生頭部揮巴掌，女高中生被攻擊後嚇得趕緊騎車離開現場並打110報警。