新官上任！桃園市警局人事布達交接 張善政勉勵

桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交，張善政表示，桃園各項治安顯著提升，受市民肯定，相信調任的優秀幹部皆為適材適用，新任官也能發揮所長，讓治安更上一層樓。

張善政提及，去年度桃警團隊在打擊犯罪、槍械查緝，執行雷霆除暴專案等治安工作成績斐然，在遠見雜誌2024年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，與民眾身家安全有關的「治安」面向，躍升7個名次，成為全國之冠，顯示近年打擊槍枝犯罪、打詐與攔詐等作為成效卓著，更被譽為「政府效能首善之城」。

張善政也宣布，農曆春節將屆，自今起他將走訪各警分局，慰勞春節期間執勤警員，感謝警察同仁盡忠職守，在過年期間犧牲與家人團聚的時光，堅守崗位，為桃園的治安盡心盡力。