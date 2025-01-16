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血糖低原拒送醫 就醫發現肺炎感染撿回一命

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市每年有3萬件拒絕就醫案件。圖為新北市消防局救護情境演練情形。圖／新北市消防局提供
新北市每年有3萬件拒絕就醫案件。圖為新北市消防局救護情境演練情形。圖／新北市消防局提供

新北市消防局統計，每年有3萬3678件拒絕送醫案例，不過新北消防局板橋中隊，日前就遇過意識昏迷患者，到場後量測血糖值顯示過低無法測量，緊急處置後意識好轉後本拒絕送醫，但經過救護人員勸說，事後在救護人員陪同下就醫，才發現是肺炎感染，緊急處置順利康復。

新北市消防局指出，當初接獲報案，現場立即給予患者靜脈輸液並給予5%葡萄糖及50%高濃度葡萄糖後，當時患者意識逐漸好轉，家屬表示患者過去也曾有類似低血糖的情形，認為家人在旁恢復即可，並拒絕送醫。

但現場急救人員告知出現低血糖並不一定是單純血糖問題，可能因為用藥、感染等其他因素影響導致低血糖，若不送醫可能忽略患者隱藏的問題，而造成其他傷害，希望家屬能聽從建議，將患者送醫。

家屬聽完救護人員專業建議即陪同患者至醫院，豈料到院後，患者經醫師檢查後，發現患者為肺炎感染。幸賴同仁給予家屬專業建議，使患者獲得合適處置、及早康復。

第一線社工也有類似情形，去年農曆年節期間，汐止有一成人身障家庭個案，母親與三子女同住，其中2名成年子女發燒，女兒包尿布有褥瘡情形、兒子腿部也疑似有傷口感染。

母親原堅持不讓子女就醫，後來經社工、里長、衛生所護理師、警察和消防救護共同勸說多時，母親態度軟化，跟著社工帶子女就醫，經過用藥、安頓及療養，子女復原情形良好。

子女 患者

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