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就職前夕逮通緝犯馬公槍響 澎湖警察局長林溫柔上任

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖縣警察局長林溫柔今天宣誓就職，所轄馬公分局員警昨天執勤時，在馬公民福路發現可疑車輛進行盤查，呂姓毒品通緝犯竟倒車衝撞員警，警方開槍制止仍遭逃逸，最終在馬公市郊落網送辦。

澎湖縣警察局長交接，今天在警局大禮堂局舉行交接典禮，新任局長林溫柔在縣長陳光復布達及警政署警政委員賈樂吉監交下，完成印信交接與宣誓就職；包括澎湖縣議會議長陳毓仁等多位議員，以及軍政檢調等首長都到場，儀式簡單隆重。

在新任警局長交接布達前夕，所轄馬公分局光明派出所員警昨天清晨在執行巡邏勤務時，在馬公民福路中油加油站附近發現一台可疑車輛，在進行盤查時拒絕配合並倒車衝撞員警逃逸，造成一名員警手肘挫傷；另一名員警見狀，立即朝此車右前車輪射擊2槍制止，仍被加速逃逸。

警方先將受傷員警送醫觀察，並透過科技偵查方式，鎖定因毒品通緝呂姓男子，昨天上午在馬公市菜園社區一帶逮捕到案，依法送辦。

陳光復今天在新舊任局長交接布達時表示，澎湖的治安、交通與為民服務工作，在警局所有警察勤勞付出下，在全國都名列前茅，肯定歷任與卸任局長李名昌等付出，今天又奉派一位「溫柔」的局長，除了延續做好工作外，對於「反詐騙」更是未來警政工作努力方向，讓澎湖成為快樂、溫柔與幸福之地。

澎湖縣警察局新任局長林温柔，在警界服務長達33年，中央警察大學58期畢業，歷任副分局長、督察、大隊長、新北市政府警察局樹林、海山、新莊分局分局長、基隆港務警察總隊總隊長及內政部警政署保安組組長等重要職務，經歷完整，富有領導統御及溝通協調整合能力。

澎湖縣 警察 馬公

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