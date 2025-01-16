防憾事 新北擬修法 3情形救護車可強制送醫

遭遇急難事件，不少民眾都會撥打119或向社工、警方人員求救，不過經常救護人員到場，卻因當事人或家屬拒絕送醫，可能導致不可逆傷害。新北市府預告修正「新北市緊急傷病患救護作業準則」，除依法應強制救護送醫者，傷病患傷病顯不合理有受虐與暴力脅迫之虞，或若未緊急送醫恐導致嚴重傷害等三類，可強制送醫。

新北市每年119報案量高達60萬通，但往往救護人員到場，不是每件都會願意送醫，新北市消防局統計，2024年拒絕送醫3萬3678件，大部分是患者症狀改善、代為報案但患者無大礙拒送醫、後送醫院不是患者就診病歷處及家屬放棄急救等類型。

新北市目前訂有「新北市緊急傷病患救護作業準則」，訂定迄今已滿7年，從第一線消防救護與社工人員實務工作上，發現有些緊急傷病患家屬拒絕送醫，但傷病情況顯不合理，也有些傷病情況危急，如沒有即時給予醫療救護處理，將導致個人嚴重傷害。

新北市衛生局表示，目前精神衛生法訂有強制救護送醫相關規定，但未有專法情況下，有必要區分拒絕救護送醫及強制救護送醫規定，並列舉強制救護送醫態樣，以利後續第一線人員執勤參考。

準則修正新增26條之一，針對緊急傷病患有依法應強制救護送醫者，其次是傷病患傷病情況顯不合理，疑有遭受虐待或暴力脅迫之虞，而有送醫檢查確認必要性，最後則是病患傷病情況當下有立即明顯危急，未即時給予醫療救護處置，將導致健康、身體功能嚴重傷害或身體器官機能嚴重異常的傷病。

目前預告期20日後，將送法規會審議，至於詳細現場SOP，會待法令通過後，由消防局、衛生局等單位再行訂定。

新北市消防局表示，現行制度，如遇傷病患或家屬表示拒絕送醫，會向民眾解釋可能會造成的傷害，延遲和拒絕治療可能使病況惡化；如仍堅持拒絕送醫，會詳實紀錄傷病患生命徵象、現場狀況及拒絕送醫原因，並請其於救護紀錄表拒絕送醫欄處簽名。