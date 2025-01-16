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金門縣警察局舉行交接典禮 黃壬聰接任局長

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長陳福海主持布達，內政部警政署警政委員劉鴻烈監交印信，典禮簡約而隆重，陳福海指出，隨著金門觀光復甦及大陸觀光客回流，治安與交通管理面臨更大挑戰，他期盼新任局長黃壬聰能帶領警局繼續努力，維持金門安居樂業的美好環境。

新任警察局長黃壬聰，中央警察大學58期刑事警察學系畢業，並取得刑事警察研究所碩士學位，歷任多項重要職務，包括新北市警察局刑警大隊大隊長、內政部警政署秘書室主任及刑事警察局副局長等，經驗豐富、表現卓越。陳福海表示，黃局長具備優異的溝通協調及刑事專業能力，相信在他的帶領下，金門的治安與交通將持續精進，並期盼他推動更多便民措施，打造金門為安居樂業的幸福島嶼。

陳福海也稱讚，卸任局長陳錦文在任內帶領同仁在地區治安、交通維護及各項警政業務推展有具體成效，包括查扣毒品962.37公克，成功攔阻31件詐騙案，挽回金額達1331萬元。他積極推動「阻詐防護網」，透過與軍方、金融機構、超商及在地宮廟的合作，提升民眾防詐能力；同時加強港口與機場的安檢，落實拒毒、防毒、緝毒三大策略，展現對毒品犯罪的「零容忍」。卸任後，陳錦文將出任內政部警政署航空警察局副局長，陳福海感謝他的辛勞，並祝福其在新職位上持續發揮專長。

劉鴻烈在致詞中表示，卸任陳局長積極推展治安、交通及各項專案工作，並完成建置科技執法設備，有效精準執法並減少警力負擔，對金門縣治安貢獻良多，而新任黃局長於108年擔任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長，任內破獲1172塊海洛因磚重大績效，又在刑事警察局副局長任內，督屬執行選舉治安維護及查賄制暴、對打擊跨境詐欺犯罪專案工作屢獲佳績，深獲各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富。

劉鴻烈也提醒同仁「落實打詐儀表板宣導，強化識詐機制」、「強力緝毒掃黑，淨化社會治安」、「營造友善職場環境，關懷守護同仁身心健康」、「重視執勤安全，強化安全意識」、「嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀」五項當前重點工作。

金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長陳福海（右二）主持布達，內政部警政署警政委員劉鴻烈（左二）監交印信，警察局副局長汪大宇（左一）代表將印信將給新局長黃壬聰（右一）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長陳福海（右二）主持布達，內政部警政署警政委員劉鴻烈（左二）監交印信，警察局副局長汪大宇（左一）代表將印信將給新局長黃壬聰（右一）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，金門縣議長洪允典（右）也跟新局長黃壬聰握手致意。記者蔡家蓁／攝影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，金門縣議長洪允典（右）也跟新局長黃壬聰握手致意。記者蔡家蓁／攝影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任警察局長黃壬聰宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任警察局長黃壬聰宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，典禮結束後於大門口合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，典禮結束後於大門口合影。記者蔡家蓁／攝影

警察 金門

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