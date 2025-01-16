北市新規！酒毒駕累犯彩色列印、放大7倍 本尊相張貼鄰里

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，交通事件裁決所針對酒（毒）駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰里及派出所公布欄。交通事件裁決所也統計自公布累犯政策實施後，入案人數有下降，盼新政策實施，能遏阻酒毒駕。

違規裁罰課代理課長王詩媛指出，去年12月北市公告酒、毒駕累犯名單共有53名，其中酒駕累犯2次有32名、1次酒駕1次毒駕累犯1名，酒駕累犯3次有11名、4次有2名、7次有1名；酒駕拒測2次有3名。毒駕累犯2次有1名、3次2名。

王詩媛說，以往累犯名單僅有在網站上公告，新規為了加強辨識，因此將照片放大7倍、彩色列印，印製成防水海報張貼於鄰里、各派出所公布欄。因應新規，從去年12月累犯3次以上酒毒駕有16名，3名涉及台北市者，印製海報。

王詩媛也說，從公布酒毒駕累犯者政策實施，民國112年入案人數1萬0330件，113年降到8572件，利用民眾羞恥心加重嚇阻效果。

交通事件裁決所長蘇福智補充，酒毒駕除了張貼海報之外，由於酒測值0.25毫克涉及刑事的公共危險罪，檢察官也會針對酒毒駕有成癮治療，也有吊銷駕照等，法院也會有強制性。新規照片今天發放到鄰里、派出所張貼。

民進黨北市議員陳怡君認為，酒駕零容忍是天經地義，之前政府的手段都太過於軟弱，只有警語和宣導代價，雖然之後修法揭露照片，但是僅有在網路上公布且照片不是失真就是年代久遠，無法達到遏止效果。

陳怡君說，新規上路後，更應該貼在累犯者的鄰里、戶籍地，利用人性羞恥心及人情壓力來遏止，同時家人也該有責任不讓累犯者再犯，她也會持續追蹤後續的成效。

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